Cada 1 de agosto, al amanecer, el padre de Marcelina Zalazar subía al cerro más alto en Santa Rosa de Tastil (Salta), en el noroeste argentino, para observar las piedras. Si al voltearlas sus superficies estaban húmedas, la Pachamama —en su día— le estaba anunciando la llegada de un año lluvioso y bueno para la producción agrícola.

Unos 1.500 km hacia el norte, en el altiplano peruano, las comunidades campesinas siguen mirando el cielo como un gran observatorio. Si la celebración del Inti Raymi (24 de junio) amanece cubierta de nubes y caen gotas, habrá que prepararse para una temporada seca.

Este tipo de prácticas ancestrales se repiten a lo largo del Camino Inca o Qhapaq Ñan, una ruta vinculada a 319 comunidades rurales. En estas poblaciones andinas —distribuidas entre seis países (Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina)— el conocimiento heredado les ha permitido recalcular los tiempos de cosecha, cambiar cultivos y programar faenas comunales.

Como refiere un grupo de investigadores colombianos, la adaptación climática no depende únicamente de las condiciones del entorno, sino también de las capacidades de quienes lo habitan. En ese sentido, las percepciones y los saberes tradicionales influyen en los niveles de resiliencia de los agricultores ante la variabilidad del clima. Aunque la brusquedad de las alteraciones actuales ha puesto en tensión estas herramientas.