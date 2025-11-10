Métodos de captación

La promesa de empleo

A José lo trasladaron desde la Nueva Central Camionera de Guadalajara hasta Puerto Vallarta. Ahí le dieron los detalles : sería entrenado para sumarse al CJNG y recibiría 4 mil pesos (200 $us) semanales. La casa a la que lo llevaron estaba llena de jóvenes reclutados. "Al entrar miré que en la casa había como siete personas, todos hombres y menores de 18 años”, recuerda. Al día siguiente llegaron 17 más.

Su testimonio, incluido en la sentencia de la carpeta de investigación 5129/2017 del Consejo de la Judicatura de Jalisco (CJJ), coincide con el de otras cuatro víctimas rescatadas. Tres fueron captadas con ofertas falsas de empleo y promesas de sueldos de entre 2 y 4 mil pesos mensuales (100 y 200 $us), y una más con un paquete de vacaciones a bajo costo. Todos fueron trasladados a Puerto Vallarta vía centrales de autobuses, provenientes de los municipios de Jalisco, Manzanillo (Colima) y la Ciudad de México.

Las ofertas laborales falsas son una de las modalidades más frecuentes de reclutamiento forzado. Tras el hallazgo del Rancho Izaguirre, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) envió una comunicación oficial al Gobierno de México para pedir explicaciones sobre la existencia del reclutamiento forzado bajo este sistema.

"Una vez que los interesados responden a las ofertas, serían citados en las centrales camioneras para supuestas entrevistas laborales. En algunos casos, se ha informado que los reclutadores incluso proporcionarían boletos de autobús para facilitar el traslado de las víctimas. Sin embargo, al llegar a la cita, las personas serían reclutadas forzadamente y sometidas a trabajo forzoso. También se ha informado que las víctimas serían sometidas a ejercicios extremos, abusos físicos y psicológicos y pruebas de lealtad que incluirían violencia extrema entre personas reclutadas, torturas y asesinatos para demostrar su compromiso", describe el documento.

La ONU pidió al Estado mexicano confirmar la existencia del reclutamiento forzado y qué acciones emprende para atenderlo. Hasta septiembre, el Gobierno de México no había respondido.

Las centrales de autobuses son pieza clave en el rompecabezas del reclutamiento forzado. Una de las acciones que la autoridad emprendió en Jalisco para prevenirlo es montar un operativo especial en la Nueva Central de Autobuses de Guadalajara, sitio que en 2024 fue el epicentro de las desapariciones en este estado con más de 30 casos documentados.

Nueva Central de Autobuses de Guadalajara. Crédito: CONNECTAS

A raíz de este operativo que inició en octubre de 2024 y hasta septiembre de 2025, lograron rescatar a 54 personas, 27 de ellas menores de edad. Las ofertas laborales falsas fueron el común denominador.

El caso más reciente ocurrió el 20 de septiembre. Tres jóvenes, uno de Jalisco y dos de Oaxaca, pretendían comprar boletos para trasladarse a Aguascalientes. En la taquilla los notaron inquietos y nerviosos. Al pedirles su identificación, notaron que uno era menor de edad.

La encargada se comunicó con las autoridades y descubrieron que el menor fue engañado bajo este modus operandi. Le prometieron un salario de 30 mil pesos mensuales (1500 $us) por trabajos de albañilería. Se cree que Jesús y Francisco, de 18 y 22 años de edad eran los reclutadores y fueron detenidos en el sitio.

Joven rescatado en la Nueva Central de Autobuses de Guadalajara. Crédito: Policía Estatal Jalisco.

El periódico El País documentó que este sistema también fue empleado para captar en un centro de adiestramiento en el poblado de La Vega, Teuchitlán, a pocos kilómetros del Rancho Izaguirre. Los 38 reclutas dijeron ante un juez que atendieron ofertas falsas para trabajar de albañiles, guardias de seguridad y corte de agave. Tras llegar a alguna central de autobuses, eran trasladados en un taxi de plataforma (Uber, Didi, etcétera), al centro de adiestramiento. Ahí los mantenían con amenazas. Los jóvenes fueron rescatados durante un operativo federal el 29 de enero de 2025.

El mismo método que captó a José en Guadalajara pronto cruzó fronteras. La Cancillería de Colombia confirmó a esta investigación que también se utilizan ofertas falsas de empleo para atraer a exmilitares de ese país hacia México.

"En varios casos, ciudadanos colombianos privados de la libertad en México han manifestado que fueron contactados en Colombia por intermediarios que les ofrecieron empleos en el sector de seguridad privada, a través de redes sociales o contactos personales. Una vez en territorio mexicano, algunos denunciaron haber sido engañados, coaccionados o reclutados por organizaciones criminales", describe la Cancillería para esta investigación.

Los casos de los exmilitares José Fernando Cataño Durango, José Gabriel Sáez Angulo y Eduban Rodríguez Cardona lo ejemplifican. Los tres viajaron a México en 2023 con la promesa de trabajar como escoltas en plantaciones cítricas; desaparecieron en Michoacán. Eduban incluso tiene activa una cédula amarilla de búsqueda en la Interpol.

Entre 2015 y 2025, la Cancillería de Colombia apoyó la localización de cinco exmilitares con vida y confirmó la muerte de tres más. También reconoce que 31 han sido detenidos en México por vínculos con el CJNG, el Cártel de Sinaloa o el Cártel de Santa Rosa de Lima.

Jorge Ramírez Plascencia, sociólogo en la Universidad de Guadalajara (UdeG), explica que “se ha hablado a menudo de personas que han estado en estos lugares y que los colombianos son los maestros, los que los adiestran, los especialistas que les dan la capacitación”. Aunque añade que la función de los exmilitares también es la de “combatientes”.

El 28 de mayo de 2025, elementos de la Guardia Nacional de México detuvieron a 17 personas armadas en los límites de Michoacán y Jalisco, 11 de ellas son colombianas, según confirmó la Cancillería, todos exmilitares. La autoridad de Colombia reconoció que el reclutamiento sirve, también, para contar con mercenarios.

Comunicado de prensa 👇 pic.twitter.com/tKxn6Jdblw — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) June 4, 2025

La expansión del CJNG hacia Colombia confirma que su maquinaria de adiestramiento no es improvisada: integra experiencia militar extranjera y jóvenes reclutas que son enviados a entrenar en sierras y zonas rurales de México.